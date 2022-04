Marc HURSTEL

Initialement diplomé de l'Ecole Hôtelière de Strasbourg, j'ai changé d'orientation pour l'informatique en 1990 alors que je travaillais comme technicien formateur pour un éditeur de logiciels spécialisé dans l'univers de l'hôtellerie et de la restauration. Installation, formation, dépannage et maintenance ont été mes premières armes dans ce domaine.

Très attiré par cette discipline au point d'en faire une passion, j'ai suivi une formation spécialisée en tant que technicien de maintenance en système de l'information.

A l'issue de cette formation, un recruteur m'a contacté pour faire de l'administration système chez Alcatel Business Systems.

Après quelques années en tant qu'administrateur, j'ai travaillé comme technicien consultant pour un éditeur de logiciels de gestion d'agence de voyages en me déplaçant dans toute la France.



Actuellement je suis administrateur systèmes et DBA Oracle depuis 2001. J'ai la chance de travailler dans un univers très hétérogène sur le plan technique me permettant ainsi de maîtriser de nombreuses technologies comme énumérées dans mon parcours professionnel...



Mes compétences :

VMware

Oracle

Administration de bases de données

Linux

Citrix

Microsoft Windows

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft

Active Directory

Fortinet

Oracle Database