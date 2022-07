Marc LE GOFFIC

Hémo Services basée à Rennes, Nantes, Saint Nazaire, Laval, Vannes & Paris est une société 100% dédiée aux transports de prélèvements biologiques, produits sanguins labiles (PSL) & d'organes.



http://www.hemo-services.com



Nous garantissons des prestations dans le strict respect de la législation en vigueur:



1) Notre personnel est formé au transport de P.S.L. et possède une formation ADR pour les transports de prélèvements biologiques.



2) Nous travaillons avec des véhicules et du matériel adaptés: véhicules tri-températures

(-25°C, +6°C, +22 °C & température ambiante), VL, motos étudiés & conçus pour vous garantir des transports en température dirigée avec traçabilité.



3) Des procédures d'hygiène et de désinfection mises en place dans le cadre des procédures de l' hémovigilance, d'une future certification ISO 9001 et pour les L.A.B.M. de la norme ISO 15189. http://www.iso15189.fr/



Ouverture début 2012 d'antennes sur St Brieuc & Angers.



Mes compétences :

Management