Maria DOBROGOST

Après 15 ans d'expérience internationale dans de diverses entreprises et domaines et n'ayant pas trouvé la satisfaction et la liberté espérées j'ai décidé de complètement changer ma vie. J'ai suivi un programme du fameux mentor et entrepreneur Bob Proctor qui a transformé ma vie. J'ai décidé d'accompagner les personnes qui souhaitent passer à un niveau bien supérieur dans leur vie. Ce "niveau bien supérieur" est différent pour chacun selon ses objectifs, sa vie ou ses rêves personnels ou professionnels.





Mes compétences :

Coach de Vie