Mariaserena FIORELLI (MANDRICI)

Fondatrice en mai 2009 de IDIOMAIT.78, jeune et dynamique micro -entreprise d'apprentissage de la langue et la culture italiennes en région parisienne (cours de langue, voyages pédagogiques et rencontres littéraires).



Diplômée en lettres à l'Université de Rome " La Sapienza" avec une thèse en histoire de la langue italienne avec le professeur Luca Serianni en 1993, Mariaserena Fiorelli s'est spécilisée dans la didactique de l'italien comme langue étrangère à l'Université de "Rome III".

D'abord chercheur à ISFOL à Rome pour le développement des programmes européens, elle a suivi une formation à l'IUFM de Nancy en 1997. Parmi ses expériences professionnelles : elle a travaillé chez Auralog, éditeur de méthode d'apprentissage de langues sur CD-Rom, pour le service éditorial et l'e-learning pendant 4 ans. Professeur dans l'éducation nationale, elle s'est consacrée à la formation continue des adultes, tout public et différents niveaux (A, B et C), visant toujours à la mise à jour des ses compétences. Parmi ses clients : Eni, Spirax Sarco, Vinci, Université de Saint Quentin, Université Inter Ages. Aujourd'hui elle donne des cours de langue et civilisation à Vaucresson, en région parisienne.