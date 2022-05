Marie-Christine PASUTTO

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Polyvalente et chaleureuse, j'aime le contact client et l'organisation commerciale : de la conception d'un projet au suivi concret de la commande.

Je m'adapte aux différents types de clients : grand public, professionnels, français ou étranger. Les produits techniques m'intéressent autant que le suivi des statistiques de vente et l'adaptation de la stratégie commerciale au contexte économique.

Mes études et mon parcours professionnel* en témoignent.



Ma Maîtrise L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) au tourisme et aux affaires me permettrait de travailler à l'étranger*, mais j'ai choisi de vivre en Savoie avec ma famille. J'utilise mes compétences transversales dans mon travail et mes activités extérieures. J'ai fait du bénévolat pendant plusieurs années : aide aux devoirs, bibliothèque municipale, soutien familial, etc...



J'aime la dynamique et le réalisme du travail d'équipe. Pragmatique et positive, je considère qu'à chaque problème il y a une solution. Le respect d'autrui et le concret sont essentiels pour moi, de même que le contact client et le cadre de vie.



Petite-fille d'un ébéniste italien, j'ai les pieds sur terre, le sens du travail bien fait, la simplicité, les yeux ouverts sur les autres et sur le monde avec attention et bienveillance. On peut vivre au 21e siècle, être efficace et rester humain.



Mes compétences :

Vente

Particuliers et entreprises

Commerciale

Technique

Dynamique

Contact client

Développement commercial