Marie-Christine QUERO

15 ans d'expérience dans le secteur médical.

J'ai occupé le poste de responsable ADV export dans une structure à dimension humaine.



La société ETM était fabricant de matériel médical pour la rééducation fonctionnelle. Ce matériel s'adresse aux kinésithérapeutes, médecins rééducateurs, services de rééducation dans les hôpitaux, médecins du sport...



J'ai développé et fidélisé le réseau distribution en Afrique et Moyen-Orient. Je maîtrise l'ensemble des tâches administratives et commerciales liées à cette fonction et avais en charge tous les process export de A à Z



Ma formation en gestion commerciale m'a permise d'être plus à l'aise dans la gestion des contrats. consolider par une réactualisation des acquis en commerce international en 2006.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Afrique

Commercial

Commercial export

Commerciale

Commerciale export

Coordination

Coordination logistique

Export

Gestion commerciale

Logistique

Négociation

négociation fournisseurs

Responsable Administration des Ventes

Responsable Commercial

ventes