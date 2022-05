Marie Claire BERARDIS

En veille sur le marché de l'emploi



Les différents postes et formations que j'ai occupé m’ont permis de développer des compétences solides et d’acquérir des savoir-faire variés tant au niveau de l’Accompagnement vers l’emploi, que du Recrutement ou de la Relation Entreprise.



Mon parcours autodidacte et polyvalent m'amène aujourd'hui à chercher de nouvelles opportunités de collaboration.

Mon objectifs professionnel et personnel: Etre l'interface entre l'entreprise et les dispositifs mis à sa disposition afin de favoriser l'emploi et la formation. Apporter mes compétences RH et Commerciales.



Les maitres mots caractérisant mon parcours professionnel sont:

L'empathie,l'écoute, l'aisance relationnelle,la persuasion,la négociation, l' innovation, l'esprit d'équipe et l'autonomie.





Marie claire Bérardis



Mes compétences :

Commerciale/relations entreprises

Accompagnement emploi / insertion

Recrutement, coach formation

Créative

Dynamique

Esprit d'équipe

Formation

Coaching