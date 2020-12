Marie-Claire BILLY

Diplômée de l'EDHEC (Majeure Conseil en organisation et gestion des ressources humaines), je suis professionnelle des Ressources Humaines depuis 12 ans.



En 2007, ma volonté de diversifier mon expérience tout en gardant une variété de missions m’amène à rejoindre un courtier européen en assurances dans le cadre d'une création de poste.



Dès l'été 2008 je travaille sur une opération de croissance externe grâce à laquelle 136 collaborateurs répartis sur 12 établissements rejoignent Assor au 01/01/09.

Après avoir organisé les élections professionnelles, je prépare les projets d'accords collectifs et participe aux négociations des 6 accords collectifs (statut collectif, accord sur le temps de travail, accord séniors etc.).



Au 2ème trimestre 2010, je participe à toute la procédure d’information/consultation des IRP dans le cadre du regroupement d’activités de la société en un lieu unique et de la mise en place d’un PSE. Je déroule le processus administratif et juridique du PSE pendant l'été 2010.

Fin 2010, je réalise la consultation du CE sur un nouveau projet de croissance externe (50 collaborateurs rejoignent la société au 01/01/11).



Début 2011, je suis rattachée au Directeur Général France et supervise désormais 2 Assistantes RH. Je gère 200 salariés répartis sur deux établissements.



En juillet 2011, je décide de rejoindre la filiale d'un grand groupe : Sogécap, filiale Assurance Vie du Groupe Société Générale. En tant que HR Business Partner, j'accompagne la croissance de l'entreprise sur un périmètre de 190 salariés et me professionnalise sur le plan du développement RH.



En mars 2015, j'ai l'opportunité de rejoindre le siège du groupe Société Générale en tant que Chef de projet RH au sein du programme Life-at-Work, le programme de Qualité de Vie au Travail du Groupe.



Mes compétences :

Management d'équipe

Développement RH

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Droit social

Recrutement

Management

Gestion des ressources humaines

Formation