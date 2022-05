Marie-Claire DECQ

Au cours de mon expérience professionnelle j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers projets d'amélioration des parcours clients à la fois côté grand public mais également sur le marché professionnel.

J'ai aussi pu piloter et participer à des projets d'envergure dans le domaine du digital, de la relation client et de l'amélioration de son expérience client de bout en bout.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements ou complément d'informations sur mon parcours académique ou professionnel.



Mes compétences :

Panel

Word

Exel

Powerpoint

Sphinx et base de données

Gestion des stocks et approvisionnement

Etude quantitative et qualitative

Relation client

Étude de marché

Stratégie multi canal

Web analytics (Comscore Google Analytics)

Communication online ( CMS ..)