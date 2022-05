Marie-Claire RISOLI

JE SUIS EN RECHERCHE D'EMPLOI!



WORLDRES, réseau de réservations hôtelière en ligne(www.placestostay.com), société en liquidation judiciaire.

Office Manager et Sales and Marketing Assistant.

Participation à l'ouverture du bureau français sur Sophia Antipolis. Administratif du bureau et gestion du personnel.

Organisation de séminaires pour 3 bureaux (avec Londres et Dusseldorf), organisation (et participation) de salons professionnels en Europe.





MES COMPETENCES :

• Gestion de l’administratif de bureaux, Gestion services généraux, Gestion et coordination Ressources Humaines, Organisation de séminaires européens, Organisation et logistique des salons européens, Promotion des ventes.



Membre AVARAP 06 en 2005



dynamique

Empathie

Esprit d'équipe

Impliquée

Polyvalence