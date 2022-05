Marie-Claude AUTHIAS

Généraliste de la fonction RH, dotée d’une solide expérience de 14 ans et d’une double compétence en management commercial et RH.



J’ai évolué dans des environnements internationaux fortement concurrentiels, à haut niveau d’exigence,

Xerox leader mondial de la bureautique, Allied Domecq N° 2 mondial des vins et spiritueux, puis tout récemment Cadbury.



Dans ces différents contextes, je défini la stratégie RH, accompagne le changement des organisations et mene à bien différents projets de développement du business et des hommes :



- Gestion des talents et des compétences (commission RH, référentiels de compétence, mobilité interne)

- Pilotage de la performance (entretiens annuels, rémunération variable)

- Accompagnement des managers (formation managériale, Clubs Managers, gestion du changement)



Persuadée que le Développement du Capital Humain est plus que jamais un enjeu majeur dans la croissance des entreprises.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Business Partner

Négociation

Organisation

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion des carrières

Rémunération

GPEC

SAP LO PR

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet