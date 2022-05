Marie-Claude GABRIELE

Vous êtes dirigeants de TPE/PME et vous êtes concentré sur votre cœur de métier.

Dans le domaine des Ressources Humaines, vous souhaitez être informé des évolutions de la législation sociale, être accompagné dans vos projets, trouver rapidement les réponses à vos questions, valider la fiabilité d’une information.

Par une hotline et un accompagnement personnalisé, KEEZI est une solution innovante pour répondre à vos besoins et faire évoluer une des ressources les plus importantes de votre entreprise : les Hommes.





Mes compétences :

Management

Négociation

Communication

Ressources Humaines

Relations sociales

Coaching

Gestion de crise

Stratégie d'entreprise