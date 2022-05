Marie-Claude PARTHENAY

25 ans d'expérience en secrétariat, négociation et gestion commerciale, relation client à distance.

Formatrice professionnelle d'adultes, je suis à votre écoute pour :

ACCOMPAGNER, FORMER, ORIENTER toutes les personnes en recherche d'emploi, ou désireuses de développer des compétences en communication verbale et nonverbale, prise de parole en public, gestion du trac, technique de recherche d'emploi, secrétariat, gestion commerciale, relation client.

Je vous propose également de vous accompagner dans votre parcours VAE.

N'hésitez pas à me contacter au 06 82 30 82 94



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion commerciale

Secrétariat de direction

Parler en public /gestion du trac

Relation clients

Organiser

Accompagner