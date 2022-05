Marie-Clotilde ROOSE

Mon parcours professionnel est axé principalement sur la recherche et l'écriture; l'enseignement permet cette passerelle entre différentes formes de pensée, et développe le goût de la transmission.



En outre j'ai acquis différents outils qui me permettent de rencontrer les desiderata de divers employeurs : une année d'études secrétariales en Angleterre, avant le parcours universitaire, m'a permis d'évoluer avec aisance dans les bureaux et les administrations, y compris en anglais. A ceci s'est ajoutée l'expérience d'un stage de 5 mois à la Commission Européenne (DG X, Section Jean Monnet).



J'ai aussi pratiqué l'écriture journalistique et radiophonique (deux docu-fictions à France-Culture).



Ma formation, après l'agrégation (belge) s'est poursuivie par un diplôme complémentaire en théologie, puis un doctorat en philosophie à Lyon 3.



Mes compétences :

Rédaction

Littérature

Pédagogie

Philosophie

Enseignement

Communication

Formation professionnelle

Poésie

