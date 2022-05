Marie DAGUIN

Des solides connaissances et compétences dans le domaine de la microbiologie appliquée aux secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique, et cosmétologie.

Domaines d'activités professionnelles : Assurance Qualité, Contrôle Qualité, Recherche et Développement.

Compétences acquises variées :

Contrôle Qualité de lots

Libérations de lots

Gestion réclamations clients

Audits

Analyses de laboratoires

Optimisation et développement de réactifs Management d'équipes

Amélioration continue, Lean management,Pilotage d'indicateurs...



Mes compétences :

Microbiologie

Contrôle qualité

Management personnel

Assurance qualité

Recherche et developpement

Audit