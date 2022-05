Marie-Danièle DESBOUIS

Une carrière sous le signe de la relation, de la communication pour accompagner ce que vous êtes et vous permettre l’atteinte de vos objectifs.

Ce qui m’intéresse ? Vos ressources, votre potentiel, vos talents, vos histoires préférées, celles qui font avancer, grandir, partager, expérimenter, changer…

Nous parlons souvent d’aider les autres à…. vers la réussite et le mot à la mode « autonomie ».

En ce qui me concerne je préfère dire que j’accompagne ce que vous êtes avec votre singularité. Cette singularité qui fait de vous quelqu’un d’unique, de talentueux, de personnes ressources, de… pour être bien avec vous même & également au sein d’un environnement professionnel. La différence est une qualité, en faire une force est un art dont vous êtes l’expert.



http://www.projetsrealite.fr





Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Confiance en soi

Orientation

Analyser écouter réfléchir agir

Community management