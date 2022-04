Jonathan LOPEZ

Mon parcours, en résumé…



Au début, il y a eu Eulalie, une chic fille déguisée en idiote,

Qui m’a prise sous son aile et fait de moi un compatriote.

Qui m’a dit : avec les enfants, je pense que tu serais bien,

En plus c’est cool, t’es pas diplômé et tu me couteras rien…

J’en ai parlé et on m’a dit « Et un vrai job, ça te dirait pas ? »

Et moi « Je vais l’faire ! Au moins, ils prennent en charge le repas ».



Dès lors, j’avoue, je me suis lancé dans le métier de l’animation au sens le plus large,

Commerciale ou sociale, je découvrais une batterie insoupçonnée qu’il fallait que je charge !



Les choses s’accélérèrent, je coupais net avec ma formation universitaire,

Et me révélais enfin accessible aux autres, après tant d’années à errer sans repère.

Être accompagné pour mieux encadrer des équipes et former devint une lubie,

La même qui s’empara d’entreprises il y a quelques mois au sujet du MBTI.

Convaincu que l’outil est aussi intelligent qu’un pain au chocolat,

Je me nourrissais de posture et d’approches comme d’autres d’acérola.



Entre temps, j’ai accumulé les références prestigieuses sur mon CV comme autant de lingots,

Le type d’enseignes dont les moteurs de LinkedIn et Viadeo connaissent le logo.

Diplômé de coaching depuis 3 ans, je veille depuis à l’harmonie de mes relations,

D’abord provocatrice, ma pratique aurait pu se révéler la cousine de l’humiliation.

Je lui préfère aujourd’hui l’humilité d’un silence et la surprise d’un orgasme de sens,

Instant magique qui guide le coach vers la sagesse… Et l’autre vers sa propre connaissance.



Dans l’espoir que ce texte sonnera le glas du mariage entre mon parcours et le mot atypique,

Terme fourretout qui me soustrait à mon vœu de me faire voir comme poétique…



A bientôt





Mes compétences :

Conseil

Coaching professionnel

Animation de formations

Education