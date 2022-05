Marie DELALANDE

Bonjour,



Après l'obtention de mon DUT GEA en 2003, j'ai décidé de partir vivre une année pleine en Angleterre dans le but de parfaire ma connaissance de la langue anglaise.

Forte de mon expérience à l'étranger, je suis revenue en France poursuivre mes études. Je suis alors diplomée d'une Licence de Sciences de Gestion, d'une Maitrise de Sciences de Gestion et valide un master 2 Management International des PME (MSG2) courant octobre.

J'effectue actuellement un stage au sein d'un agence SAGA AIR, transitaire aérien, appartenant au Groupe Bollré, comme agent d'exploitation. J'expédie des envois dans le monde entier, suis en relation avec les compagnies aeriennes pour gérer des réservations et des tarifs avantageux.

Mon projet est de m'orienter dans le commerce international. rencontrer des cultures et modes de vie différents, voyager... m'attire beaucoup.

C'est pourquoi, dès janvier prochain, je souhaite intégrer une entreprise basée à l'étranger, notamment l'Irlande pour commencer.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

A très bientôt.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

International

International Marketing

Management

Management international

Marketing

Motivée