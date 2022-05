Marie DELESALLE

En recherche active pour rejoindre mon mari en Suisse.

Actuellement responsable de l'activité Recherche et développement de la société Suprex (L'Héritier-Guyot), ainsi que du laboratoire de contrôle qualité.

Je m'occupe de la gestion des appels d'offres en étroite collaboration avec les services commerciaux et marketing, c'est-à-dire de la formulation de nouveaux produits suivant les briefs clients ou de façon proactive, mais également de l'optimisation de produits existants, de la préparation des échantillons, du calcul de prix de revient, de la création de fiches techniques

Je suis également responsable de l'aspect réglementaire de l'activité.



En ce qui concerne l'activité laboratoire, je suis responsable de deux laborantines et m'occupe de :

- l'analyse des matières premières et des produits en cours de fabrication.

- l'élaboration de méthodes d'analyses et de plans de contrôles des produits.

- l'agréage des matières premières.

- du traitement des non-conformités.

- de la mise à jour et création de cahiers des charges clients.



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Travail en équipe

Management