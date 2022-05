Je m'appelle Marie -Delphine Le Contellec, et je prépare actuellement le concours d'adjoint au patrimoine de la fonction publique territoriale et je recherche en parallèle un poste d'agent d'accueil et de surveillance du patrimoine. De mon temps libre j'aime profiter des expositions parisiennes et arpenter les musées. Je fais également de la natation qui me permets de focaliser mon esprit. De nature souriante, et agréable je suis une jeune fille enjouée.



Mes compétences :

Guide

Accueil de groupes

Animation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

INTERNET

Apple Mac

Recevoir filtrer et orienter des appels téléphoniq

Surveillance