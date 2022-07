Marie DUVAL

De formation MASTER RH et relation sociale, j'ai effectué mon parcours scolaire en alternance. Aujourd’hui je suis en poste en qualité de responsable RH multi sites (entre 50 et 350 salariés). Je souhaite évoluer en qualité de responsable RH à temps plein sur un site avec un effectif plus conséquent et dans l'idéal plus proche de mon domicile.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Dialogue social

Communication

Gestion des intérimaires

Paie

Développement des compétences

Contentieux

Formation professionnelle

Recrutement

Santé au travail

Gestion administrative

Aisance relationelle