Marie-Helene GRACA

Ma formation initiale en Économie d'entreprise m'a permis, dès mes premières aventures professionnelles de rechercher au quotidien, le sens de toute action. Fixer un objectif en lien avec son environnement économique, social et mettre son énergie, sa créativité, sa pugnacité au service de ses connaissances pour atteindre cet objectif. Toujours !

Ma vie professionnelle m'a conduit dans le secteur du Bâtiment et matériaux de construction, le secteur de la mode et du prêt à porter, le métier du livre et enfin le secteur de la Formation Professionnelle pour adultes dans lequel j'évolue depuis maintenant 16 ans.

Co créatrice de la SARL ÉCLIPSE aux cotés de Pascal LAMBERT en 1994, j'accompagne son développement ainsi que les 2 autres organismes de formation et de conseil dont elle détient une partie du capital (EI GROUPE et ISTEC) sur les fonctions de Directrice adjointe.

Je suis également Responsable des actions de conseil et d’ingénierie de formation pour le secteur des Services aux Personnes. Interlocutrice des branches professionnelles au travers de leur OPCA ou des CPNEFP, je travaille à identifier les différents métiers et référentiel de compétences des acteurs de ce secteur dans le but de consolider leur parcours professionnel.



Mes compétences :

Humanité

Rigueur

Ténacité