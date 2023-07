Marie José SANTOS TOURNIER

J'ai debuté comme teleprospectrice en defiscalisation afin d'acquerir un discours commercial aupres des professionnels. J'ai effectué ensuite des appels entrants en assurances, puis en telephonie mobile ( depuis 2011 chez teleperformance) pendant 1 an et demi; d'abord en relation distribution ( point de vente, boutique telephonie) puis au service client.



Je suis devenue responsable d'equipe en 2012.



Après 6 années d'expérience au sein de Teleperformance, ou j'ai acquis un savoir-faire et développer mes compétences de manager, j'ai décidé de rechercher de nouveaux challenges professionnelles.



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

prise d'initiative

Dynamique

Rigueur

Logiciel de pilotage cms,Avaya

Emission/Reception d'appels