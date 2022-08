Marie-Laure MARINI DE GREGORIO

Mon parcours : atypique et enrichissant !...



il m'a permis de développer sur des bases juridiques solides une vision managériale transversale.



Il a consolidé mon adaptabilité, ma créativité et mon pragmatisme opérationnel.



Mes domaines d'expertise :

* Management en multi sites d’établissements médico-sociaux et sanitaires,

* Conduite du changement.







Mes compétences :

Management

Communication

Gestion de projet

Ressources humaines

Conseil en management

Gestion des ressources humaines

Direction de projet

Conseil juridique

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité

Economie de la santé

Media Training

Audit