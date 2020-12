Marie Paule PRADY CRESTE

En tant que Responsable Comptable au sein d’une SA d’HLM depuis plus de 6 ans, je manage une équipe comptable afin de fiabiliser les aspects comptables et fiscaux liés aux activités de gestion locative et de Maîtrise d’Ouvrage propres au métier de l’entreprise.



De formation DECF (1998) j'ai une expérience de 10 ans en tant que Responsable Administrative et Financière au sein de PME de moins de 30 salariés, précédée d’une expérience de 10 ans dans le domaine juridique, secteur du bâtiment.



Ces différentes fonctions me permettent de bénéficier d’une compétence multidisciplinaire acquise dans des secteurs d’activité différents (bâtiment et entreprises de négoce).



Mes compétences :

Bâtiment

Comptabilité

Copropriété

Gestion juridique

Gestion locative

IFRS

Immobilier

Juridique

Gestion

budgets

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

International Financial Reporting

International Accounting Standards