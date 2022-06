Marie PÉRON

Actuellement Adjointe Expédition / Magasin au sein d'une entreprise de conditionnement de liquides alimentaires (Groupe LSDH), j'ai pour responsabilité le management de différentes équipes afin d'assurer le chargement des commandes pour les clients, l'approvisionnement en consommables pour garantir la production, le contrôle du stockage des produits finis dans un transstockeur ayant une capacité de stockage de 30 000 palettes, et diverses tâches logistiques.



Je suis également secrétaire de l'association Lunik-Son à Valençay qui a pour but le développement culturel de la région Centre, ainsi que membre de l'association SLC qui permet de maintenir la vie culturelle et conviviale d'un joli petit village, Veuil (36).



Mes compétences :

dynamique

Organisation

Qualité

Sociable

Apprentissage rapide

Gestion des stocks et approvisionnement

Analyse

Approche directe

Réactivité