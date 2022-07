Marie-Pierre JIBAUT

Management opérationnel et élaboration de Schéma Directeur Systèmes d'Information au sein d'entreprises internationales et françaises.



Mon expérience professionnelle au sein de grands groupes m'a permis de développer des compétences de direction de projets et d'équipe pluri-disciplinaire. J'ai occupé différents postes de management au sein de Directions des Systèmes d'Information de dimension française ou européenne dans différents contextes organisationnels : fusion, externalisation du SI, création de service SI et mise en place de la gouvernance ..



Très orientée service client et efficience opérationnelle, je souhaite exercer mon métier au sein de grandes entreprises, dans un contexte européen.



Mes compétences :

Anglais

Edi

Externalisation

Finance

HR Access

Management

Microsoft Sharepoint

Oracle

Organisation

Peoplesoft

Pilotage

SAP

SOX

Stratégie

Système d'Information

TMA