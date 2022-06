Marie TORTON

Au sein de SOGEC, j'assure conjointement avec la personne dédiée à cette fonction, un rôle de responsable de compte, sur les bases de données caritatives : surveillance des flux entrants et sortants, conseil et accompagnement client, suivi des évolutions fonctionnelles et techniques des solutions.

En collaboration avec le responsable de département, j'assure en parallèle la promotion des solutions de gestion proposées par Sogec, auprès des associations et fondations : évolution de nos outils, avant-vente, prospection commerciale.



Mes compétences :

Coordination

Rigueur

Organisation

Gestion de projet