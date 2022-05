L'Inaccessible Etoile est une toute jeune marque de bijoux haut-de-gamme exclusivement dessinés et fabriqués en Haute-Savoie. Elle explore les champs du symbolisme et propose des modèles à forte identification. Nous recherchons actuellement des boutiques d'accessoires, concept-store, bijouteries qui souhaiteraient accompagner notre développement. La marque a été sélectionnée pour participer au salon Maison et Objet à Paris du 2 au 6 septembre 2016.