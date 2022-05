Marilène BELLOT

Diplômée de l'Ihedrea, j'ai pu mettre à profit depuis octobre 2007 les connaissances juridiques acquises lors de mon cursus tout d'abord au service de la Fdsea de la Manche puis dans un deuxième temps de la Fdsea du Bas-Rhin. Dans cette dernière structure, l'effectif étant plus réduit, au-delà du conseil juridique, les missions sont plus larges, polyvalence et réactivité sont de mise. Au-delà du carcan juridique, je participe à la vie syndicale de la fédération aux côtés des professionnels (réunions de terrain, conseils départementaux, rencontres avec l'administration ...)



Mes compétences :

Communication

Concertation

Dynamisme

Initiative

Organisation

Rigueur

Sens de la communication