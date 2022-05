Marilyne FREY

Actuellement en CDD, je recherche un poste en CDI dans le domaine RH généraliste ou recrutement.



Diplômée d'un master enseignement et d'un Master management des ressources humaines, j'ai d'abord évolué dans le milieu du travail temporaire puis dans le recrutement au sein de grands groupes.



Au cours de ces 5 années d’expériences, j'ai principalement développé des compétences dans le recrutement et la gestion administrative RH.

Ayant été intégrée dans des équipes de 3 à 6 collaborateurs et en lien direct avec les managers opérationnels, j'ai pu développé mon esprit d’équipe, ma communication et ma réactivité. Mon dynamisme et mon relationnel sont mes principaux atouts.



En quête d'une nouvelle opportunité professionnelle, mes recherches sont principalement orientées vers un service RH d'entreprise.



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel