Marilyne LORENZETTI-NIETO

Les Ressources Humaines sont un domaine vaste et complet et souvent bien peu connu et « mal aimé » des autres services. Pourtant, organisation, négociation, gestion de la paie, gestion des compétences, recrutement, formation et gestion des partenaires sociaux ne sont que la partie visible de l’iceberg.



Aujourd'hui, de vastes projets sont à l'étude et il est inconcevable d'y travailler sans prendre en considération la partie humaine qui fait la force d'une entreprise.



Ma spécialité ? La formation : déployer des axes stratégiques définis en accord avec les différentes parties prenantes, centraliser, budgétiser, suivre et surtout de piloter sa croissance en lien avec les Directions Opérationnels.

Mes méthodes ? L'analyse des postes est inévitable, la création de tableaux de bord sont indispensables pour suivre l’évolution de la professionnalisation des salariés, et ainsi proposer une stratégie de développement en lien avec votre politique des Ressources Humaines.



Mes connaissances et compétences en Logistique sont également un atout qui me pousse à être pragmatique et sensible à la culture du résultat.



Au plaisir de trouver ici, des professionnels, RH ou autres, et à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Distribution

Gestion de projet

Management

Aptitudes commerciales