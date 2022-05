Marina BECKER

Artiste peintre contemporain habitant Paris aimant les couleurs ,les courbes , les matières , la peinture à l huile et acrylique . Gout pour l esthétisme , la decouverte de nouvelles matieres , de nouvelles façons de peindre , au sol en dansant autour de ma toile projetant mes couleurs une à une ou assise serieusement me concentrant devant mon chevalet ...

Ma peinture a toujours été gaie et le restera jusqu à la fin de ma vie .... On y retrouve mon optimisme et ma joie de vivre .



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Artiste

Peintre

Peinture

Peinture à l'huile