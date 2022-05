Marina GUILLEUX

Cette année j'ai lancé mon entreprise MG EVENTS LTD.



MG EVENTS LTD propose un service de gestion d'événements pour les entreprises événementielles.

En effet, MG EVENTS LTD peut être votre Assistant Evénementiel, Coordinateur d’événements ou Chargé de Projet Événementiel selon vos besoins.

L'entreprise est spécialisée dans l'organisation des conférences et réunions.

Basée à Londres, MG EVENTS LTD est disponible pour vos projets en Angleterre, en France ou tout autre pays.



Mes compétences :

Management

Marketing

Gestion événementielle