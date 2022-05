Marina LEMARIÉ

Formatrice et consultante en bien-être environnemental et bien-être être en crèche, je suis spécialisée dans l'aménagement des espaces dédiés à la petite enfance.



J'accompagne les équipes à la fois dans la réorganisation et le réaménagement des espaces de vie existants que dans un processus de changement intérieur pour générer l'efficacité collective influençant la motivation, la créativité et l'efficacité.



Ma faculté est de saisir les relations entre créations architecturales et les occupants des espaces de vie, de travail et d'accueil, par une approche systémique.

J'ai créé MarinaInterior, une méthodologie systémique reposant sur l'environnement leurs occupants et les comportements de chacun petits et grands.



Aujourd'hui, mon expertise en matière de petite enfance me permet d'intervenir tout particulièrement dans l'accompagnement de projets de création et d'aménagement de crèches, micro-crèches et tous les espaces dédiés aux jeunes enfants.

Mon objectif est de faire de l'aménagement et de l'efficacité collective de véritables leviers de qualité d'accueil.



Vous vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Créative et ayant le sens de l'initiative

Compétences relationnelles

Coaching professionnel

Formation professionnelle continue

Autonomie professionnelle

Agencer, aménager, harmoniser