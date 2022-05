Marina LEPRINCE-RINGUET

Ingénieur+IAE de formation, j'ai débuté ma carrière chez IBM à Paris en informatique de gestion dans le secteur bancaire (clients Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, IBM Denmark).

Je suis ensuite partie découvrir le business à l'anglaise au cours de 4 riches années à Londres, je me suis spécialisée dans les tests d'applications internet et intranet (Channel4, SwissRe, Argos).



Bifurcation à 180 degrés au sud direction Marseille, où le soleil, la mer et le melting-pot local m’ont définitivement conquise !

Après une première expérience de gestion d’un site e-commerce (www.smsmode.com, CA 2015 > 2,8 M€, 10 personnes), me revoilà à la tête de MLRconcept, persuadée qu’il existe encore de nombreuses sociétés qui manquent cruellement de visibilité sur le net. Notamment les très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, les artisans, les associations… qui n’ont pas forcément l’idée ni les moyens ni le temps de s’adresser à des agences webdesign, tout en sachant pertinemment qu’une présence internet est incontournable de nos jours.



Je propose ainsi des solutions simples, modernes et immédiates, en privilégiant la relation humaine à chaque projet.

Contactez-moi si vous avez besoin d'un site vitrine fonctionnel et design, si vous n'avez pas le temps d'entretenir vos réseaux sociaux, ou si vous souhaitez juste des conseils pour le référencement votre site !



Mes compétences :

Gestion de projet

Web marketing

E-Commerce

Test utilisateur

E business

SMS

Analyse fonctionnelle

Start-up

Entrepreneur

Internet