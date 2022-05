Marina PASQUIER

Un mélange de créativité et d'originalité, un zeste de curiosité et d'adaptation rapide, auxquels vous ajoutez une bonne dose de communication et de relationnel et vous obtenez le cocktail parfait pour une bonne collaboration ainsi qu'une réussite professionnelle et humaine.



Je suis actuellement en poste en tant que Chargée de Communication pour la ville de Traînou (dans le Loiret : 3200 habitants)



Maîtrises informatiques :

* Pack Adobe :

- Photoshop

- Illustrator

- InDesign

- Dreamweaver



* Pack Office :

- Word

- PowerPoint

- Excel

- Access

- Outlook



J'aime créer graphiquement et surfer sur internet. J'aime également les réseaux sociaux car j'adore communiquer et utiliser les divers médias qui existent aujourd'hui.



Je suis également passionnée de sports, de musique et j'aime créer en général (dessin, photographie, peinture, art-déco, scrapbooking etc.)



N'hésitez pas à me contacter au 06 81 37 25 48 ou par mail : marinapaskier@hotmail.fr



Cordialement,



Mes compétences :

Communication

Marketing

Photoshop CS5

Indesign CS5

Illustrator CS5

Photographie

Dessin

Rédaction

Relations publiques

Relations Presse

Réseaux sociaux

Publicité

Commercial

Relation client