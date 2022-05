Marina PERROTTE-PIQUEMAL

Depuis 2000, j'ai acquis de solides compétences en marketing et ventes dans le domaine du Diagnostic in vitro et du "Life Science" et avec une formation scientifique de haut niveau (Doctorat) , j'ai un intérêt prononcé pour les solutions innovantes dédiées au diagnostic et plus largement au domaine de la santé .

- J'ai démontré ma capacité à travailler dans des environnements multidisciplinaires et multiculturels

- J'ai su animer, motiver et former des équipes dans un but commun de succès commercial grâce à mon leadership, enthousiasme et dynamisme

- J'ai géré les aspects marketing et ventes de gammes de produits de Diagnostic Moléculaire (instruments+réactifs) au niveau Europe et à International

- Je comprends, analyse et synthétise les tendances et besoins des marchés permettant d'établir une vision stratégique

- J'ai su créer des relations gagnant-gagnant, en interne et en externe, basées sur la confiance et le respect



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Vente

Marketing

Microbiologie

Communication

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique