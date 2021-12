Marion PEREIRA

Tout commence en 2008, année où j'ai décidé de m'orienter dans un baccalauréat communication et marketing au grand désespoir de mes parents : « A 15 ans es-tu sûre de vouloir te lancer dans une filière au programme aussi ciblé ? Du marketing, de la com', de la gestion ? Des projets où tu devras trouver une idée, des cibles, des partenaires, élaborer les budgets, prévoir les retombées, tout en respectant des consignes et des contraintes de temps ? » Wait a minute Of course I do !



J'ai donc construit petit à petit, les fondations qui me serviraient à avancer dans la vie. Identifier des besoins et les satisfaire grâce à mes connaissances et mon imagination ont été des éléments clés dans la poursuite de mes études. Je voulais vendre ma créativité et mon sens du service.



Après l'obtention de mon bac, je me suis lancée dans un BTS Hôtellerie. J'ai toujours été une personne perfectionniste, avec un goût pour le travail d'équipe et je savais que dans ce secteur cela me servirait. J'étais enchantée. Malheureusement à la fin du mois de septembre, un grave accident de voiture qui m'a cloué un long moment à l'hôpital, je me souviens qu'à mon réveil, les premiers mots du médecin ont été « Ah désolé ma p'tite, mais cette année pour toi l'école c'est foutu ». Mais entre piqûres et exercices de rééduc, jai continué de suivre le programme de mon mieux et lorsque j'ai pu recommencer à marcher je suis retournée à l'école. J'ai redoublé de travail et réussi mon année. Celles d'après ont suivi de la même façon, de la rigueur et de lenthousiasme.



J'ai fait les deux stages de cette formation à Barcelone dans le groupe hôtelier Français, ACCOR. J'ai rencontré une équipe chez Novotel qui m'a donné l'amour de l'hôtellerie, qui m'a donné des responsabilités pour que j'apprenne, que je grandisse. Je me suis (re)découvert un sens de la direction (1ère expérience en école primaire, mon surnom ? « Marion Chef des filles ») en devenant gouvernante stagiaire pendant un mois. J'ai adoré répartir les tâches dans mon équipe, les booster, les aider, gérer les conflits, superviser leur travail. J'ai compris l'importance de la communication dans une équipe, toute hiérarchie confondue. Mes expériences en réception ont été fantastiques, il mavait manqué ce contact direct avec les clients, pouvoir échanger et évaluer leur satisfaction. Il fallait être réactif, organisé, souriant, j'ai acquis des compétences et des qualités qui m'aident désormais dans la vie de tous les jours. Et pour finir, mon passage en commercial. J'ai eu beaucoup de chance car dans l'hôtel, la commerciale s'occupait de tout, que ce soit la prospection, la communication et l'organisation des événements dans l'hôtel. Je l'ai donc assisté pendant deux mois dans toutes ses activités et j'ai eu l'opportunité en fin de stage d'organiser et de superviser un anniversaire de mariage de A à Z. Ladrénaline que j'ai pu ressentir lors de cette soirée était inoubliable. C'est d'ailleurs à cette période là où l'idée de faire la licence OME m'est apparue comme une évidence.



Mais voilà, mon côté globe-trotteuse a ressurgi de ma valise et m'a tiré jusqu'aux États Unis, à Seattle dans le bel Evergreen State. Je suis partie vivre une aventure en or en tant qu'au pair, en suivant des cours à l'université (langue des signes, anglais, dessin et j'en passe !) et surtout en voyageant ! De Las Vegas à San Diego, le long de la côte jusqu'à San Francisco, pour finir dans les parcs nationaux et les réserves Indiennes. Je me suis laisser enivrer par la langue anglaise, la culture américaine et la beauté des paysages pendant plus d'un an et demi, et j'ai trouvé, une deuxième famille..



Et finalement, quand je regarde par-dessus mon épaule, je suis émue et fière du chemin que j'ai déjà tracé. Je suis confiante quant aux choix que j'ai fait et n'ai pas peur du futur, car je sais que dans la vie, si on s'en donne les moyens, on peut réussir et que bien des choses semblent impossibles tant qu'on ne les a pas tentées.



Mes compétences :

