Marjorie BEDOT

Ayant obtenu le titre de "Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique", formation où j'ai pu acquérir une approche complète du métier en organisant de façon rationnelle les différentes étapes de la chaîne logistique, je suis actuellement Responsable Pôle Clients chez IDEA GROUPE.

Dotée d’une expérience de 5 ans en logistique de soutien dans la grande distribution, dont près d’un an en tant que Responsable logistique j’ai pu prouver mon sens de l’engagement, mais également mon sens de l’organisation ainsi que ma polyvalence, dans le but d’obtenir une bonne gestion logistique et une satisfaction clients importante.

Par ailleurs, j’ai acquis une bonne maîtrise de l’anglais par le biais de séjours à l’étranger mais également de l’outil informatique.

Femme de terrain, mon but est d'apporter mes compétences en termes de maîtrise des coûts, d'élaboration de stratégies logistiques, mise en place de procédures, tout en mettant en avant la notion de valeur humaine qui est pour moi une priorité dans toute société.



Mes compétences :

Distribution

Lean Management

Logistique

Management

Methodes

SAP

Logistique industrielle