Martial MARTIAL TETARD (TETARD)

Bonjour et merci de visiter mon profil.



Autodidacte, mes compétences sont basées sur deux axes : la restauration (C.H.R) et le commercial.

Pour la restauration j'ai dirigé un établissement de restauration rapide (1,8M€, 47 équipiers) et un restaurant traditionnel (en totale autonomie car j'en ai été le propriétaire exploitant).

Quant à l'aspect commercial, j'ai travaillé essentiellement une clientèle d'artisans commerçants en tant que conseil en cession et acquisition d'entreprises spécialisé dans les CHR et boulangerie pâtisserie, avec une répartition chasse/élevage équilibrée.

Ces deux cursus m'ont apportés des connaissances variées allant de la gestion d'un centre de profit jusqu'au développement de portefeuille orienté conquête (prospection terrain, phoning, lobbying), le management d'équipe et surtout, une bonne connaissance du tissu économique local (Seine et Marne).



Au plaisir de vous lire.



Lien vers mon CV : https://docs.google.com/file/d/0B9j9369gcTU4THhEcElveldoUzQ/edit?usp=sharing

Mon adresse mail : martialtetard77@gmail.com



Mes compétences :

Assurances

Management de projet

Management

Commercial

Argumentaire de Vente

Gestion de production

Analyse des besoins

Lobbying

Conseil

Gestion de projet

Prospection commerciale

Assurance vie

Recrutement

Analyse financière

Prospection téléphonique

Droit commercial

CHR etc