Martin CHAUCHAT

10 ans d'expériences dans le marketing et la grande distribution ont développé mes compétences en :



Marketing B2B et B2C, merchandising des produits de grande consommation



Management d'équipes de 50 à 100 personnes



Gestion de centre de profit (CA annuel 19 M€)



Mon objectif pro : Développement marketing et commercial.



Les secteurs ciblés : produits de grande consommation, agroalimentaire, innovation, nautisme,réseau de distribution, centre de profits.



Forte attirance pour un challenge de développement à l'international



Mes compétences :

Anglais

Chiffre d'affaires

COMMERCE

Communication

Communication produit

Culture

Export

Innovation

Management

Marketing

Merchandising

Nautisme

PGC

Promotion

Promotion des ventes

ventes