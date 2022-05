Martine CANESTRO

Compétences développées

20 ans d’expérience en industrie pharmaceutique



Coordination : Planification et optimisation des activités de développement galénique : interface entre les équipes projets, qualification des équipements, maintenance, Assurance qualité, développement analytique et logistique.



Innovation : Participation active à la création et mise en place du Centre Développement NOVARTIS à Orléans.

Force de proposition et mise en place de nouveaux systèmes améliorant la productivité et la qualité.

Membre la commission SFSTP « Elaboration d’un cahier des charges pour la fourniture d’excipients pharmaceutiques »



Expertise technique : Elaboration de documentations de lots cliniques et réalisation de ces lots cliniques en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication.

Formulation, validation et transferts internationaux de formes orales solides.

Rédaction et mise en place des procédures systèmes et opérationnelles. Implication dans les préparations d’audits internes et externes.



Formation : Partage des connaissances et formation des nouveaux collaborateurs (systèmes, équipements)



Informatique : Webmaster du site de Développement NOVARTIS.

Système manager des logiciels globaux de stocks et de documentation GMP.



Mes compétences :

Galénique

GMP

Coordination

Expertise technique

Recherche et Développement

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique