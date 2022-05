Martine CHAMP

J'ai été Directrice de recherche à l'INRA jusqu'en juin 2015. Mes principaux domaines de compétence sont : les glucides et les fibres alimentaires, de l'analyse aux propriétés physiologiques. Je suis depuis Octobre 2015 auto-entrepreneur et fais de la consultance en nutrition auprès des IAA, dans mes domaines de compétence. Par ailleurs, je poursuis une activité d'enseignement (Nantes et Quimper) et propose des conférences dans le cadre de l'Université Permanente de Nantes. Je contribue enfin à des actions de communication sur la nutrition, à destination des enfants, adolescents et adultes,en collaboration avec l'UMR Physiologie des Adaptations Nutritionnelles (INRA/Université de Nantes).