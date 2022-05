Martine DASSE

Enseignante de lettres modernes, classiques et espagnol de formation, je suis spécialisée dans l'intégration d'élèves dyslexiques dans les groupes classe classiques. J'ai reçu une formation en PNL (programmation neuro linguistique), en Gestion Mentale (méthode La Garanderie). J'anime des ateliers théâtre dans le cadre du projet régional "collèges au théâtre" en collaboration avec le Grand T de Nantes. Je travaille aussi avec des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. J'aime le contact et le relationnel humain, c'est pourquoi j'ai aussi suivi une formation en systémie et gestion du groupe et des conflits. Je suis curieuse de tout et surtout des autres!



Mes compétences :

attentive

Intuitive et spontanée

Ponctuelle et surtout très dynamique

EXIGEANTE ENVERS MOI MEME

Pédagogue et formateur