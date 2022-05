Martine DESTIVELLE

Les fonctions marketing et communication sont au centre de mon parcours professionnel. D'esprit créatif, mes capacités à rechercher et à mettre en oeuvre des solutions innovantes m'ont permis de développer mon expertise en stratégie marketing et gestion de marque.



Mes intérêts professionnels : promouvoir les marques, les produits, les valeurs de l’entreprise et de grandes causes associatives - augmenter leur visibilité - conquérir de nouveaux contacts - fidéliser les utilisateurs ou clients et développer avec eux une relation durable.



Mes compétences : stratégie marketing │marketing direct print et web │social médias │relations de partenariat │ relations presse │ organisation d'événement│conception et suivi de réalisation d'outils promotionnels print et web │ conception et suivi de fabrication de produit partage │pilotage et coordination de ressources internes et/ou externes│actualisation et animation de site │analyse de rendement│ gestion de budget │reporting │veille stratégique



Mes secteurs d'activités : la presse │l'édition│le secteur associatif - grandes causes humanitaires, médicales, sportives, culturelles│la formation│les conférences│l'événementiel...



Mes compétences :

Communication

Marketing

Partenariats stratégiques

Développement commercial

Relations Presse

Webmarketing

Marketing relationnel

Marketing direct

Fundraising