20 ans de conseil juridique et de négociation au profit de filiales de grands groupes en France et dans 40 pays. Dont : 15 années responsable et directeur juridique, et membre de comités de direction de filiales de grands groupes internationaux.



Je vous conseille pour sécuriser votre développement et vos investissements, votre mutation, et vos ventes à vos clients, en France et à l’international.



Je vous conseille et vous accompagne notamment lors de :



1° tout le processus de fusion– acquisition (montage de data room, due diligence/audit, rédaction et négociation d'achat ou de vente d'actions ou de fonds de commerce, de pacte d'actionnaires, de joint-venture,...),



2° la rédaction et la négociation d’accords industriels (R&D, licences -brevet et savoir-faire-, ingénierie, sous-traitance, maintenance, approvisionnement, CGA, télémétrie, ...),



3° la rédaction et la négociation d’accords commerciaux (baux, distribution, agent commercial, commissionnaire, CGV, ...),



4° le lobbying, et votre représentation auprès de relations institutionnelles,



5° transaction en cas de conflit (avec un tiers ou un dirigeant), je défends vos intérêts et vous représente en justice.



Orienté résultat et à votre écoute, je propose des solutions juridiques adaptées dans le respect de vos délais.



Au besoin, je suis à même de réunir -à bref délai- un pool diversifié d'avocats spécialisés pour mener à bien des missions pluridisciplinaires ou de grandes ampleurs.



Contact :

+ 33 (0) 6 84 81 90 30

cyrille.durand-fontanel@mailhec.com



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Fusion acquisition

Déontologie

Restructuration

Lobbying

Organisation

Audit

France

International

Négociation