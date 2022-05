Martine EVAIN

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et une formation en gestion et management stratégique, ma vision globale de l'entreprise me permet d'être un véritable support auprès des directions et des managers.



Mon parcours auprès d'entreprises qui ont connu un fort développement, par le biais notamment de croissance externe, m'a aussi amené à renforcer mes compétences dans les domaines juridique, avec la gestion de procédures Ad hoc ou judiciaires, et social, avec fermetures de site et mise en oeuvre de plan sociaux.



Mes compétences :

Audit

Management

Reporting

Fiscalité

Gestion de projet

Gestion financière et comptable

Gestion des ressources humaines

Contrôle de gestion

Veille juridique