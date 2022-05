Martine FRAISSÉ

Bienvenue sur mon "profil" !

"Il ne s'agit pas de nier les différences mais de s'en enrichir, de s'en enchanter, et pour cela de les regarder en face, d'en préciser la nature et d'en comprendre l'origine."

(A. Jacquard)



A partir d'une analyse précise des besoins, je conçois et j'anime des formations en sur mesure.



MES DOMAINES D'INTERVENTION :

*Formation de managers, de tuteurs et de formateurs

- Encadrer et motiver une équipe ou un service

- Conduire des réunions et des entretiens professionnels

- Exercer la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage

- Concevoir et animer une formation



*Compétences relationnelles

- Initier et maintenir une relation interpersonnelle positive

- Accueil, conduite d'entretien et de réunion, gestion de conflits, relation client



*Communication, techniques d'expression

- S'exprimer, écouter, échanger, oralement ou par écrit

- Prise de parole en public, écoute, communication téléphonique, écrits professionnels



Membre actif du SYCFI, Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants, je suis signataire de la charte de déontologie



MA DÉMARCHE :

Je place l'empathie au coeur de la relation pédagogique, d'où la capacité d'adaptation à des secteurs d'activité et à des publics extrêmement diversifiés.

Les formations que j'assure sont interactives, centrées sur l’apprenant et sur les situations concrètes qu'il vit au quotidien, inspirées du principe selon lequel on ne peut progresser que dans un climat de confiance, de respect mutuel et de solidarité qui permet d’allier le travail fourni au plaisir d’apprendre.

J'aime aussi "être sérieuse" sans "me prendre au sérieux" !





EXPÉRIENCE :

Plus de 30 ans dans la formation des adultes, plus de 2500 stagiaires formés à ce jour*. Évaluations très largement positives des participants (à plus de 95%) qui jugent ces formations "intéressantes", "utiles", "vivantes", "dynamiques", avec une formatrice "à l'écoute".

Je travaille aussi en réseau avec d'autres formateurs consultants sur des dispositifs d'envergure.



RÉFÉRENCES :

L'OREAL, UNCCAS, Ressources Entreprises, RSI, SNOP, SOFEDIT, LISI, FAURECIA, STYLFER (Industrie de la Métallurgie), Hôtel Royal garden, Espaces Cap 15, UDOTSI (Hôtellerie-restauration-tourisme), CNAF, CROUS, GIP ARIFOR Champagne-Ardenne, AFAR, METRO CCF, AFSSAPS, ASTRIA, CROUS, Groupe de Presse Michel Hommell, , ADIA, Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de Nanterre et de Gonesse, , Mairie de Paris, Maisons de Retraite, Alliance Française, Société Nationale Immobilière, Solex-Magneti-Marelli, CSI Gambetta, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, CNFPT, APSV(Association pour la Prévention du Site de La Villette), GRETA, IFOCOP, C.N.A.M., École Nationale des Ponts et Chaussées, AFPI de l'Orne, CFPA, COMUNDI, Université de Paris Censier-Sorbonne...



FORMATIONS SPÉCIFIQUES :

T.O.B. Théorie des Organisations de Berne

Communication non violente dans le contexte de l'entreprise

Former avec l'entreprise

Compréhension des adolescents et des jeunes adultes

Analyse de Pratique : Pédagogie de groupe et individuelle

Analyse transactionnelle

"Interpersonal Communication" (USA, Oakland College, Michigan

Approfondissement en continu de mes connaissances et compétences : participation à des séances d'échanges de pratiques, ateliers, conférences, colloques, journées d'études... ce qui me passionne !



FORMATION INITIALE : voir ci-dessous



*Je n'inclus pas dans ce décompte mes étudiants puisque je les ai connus en formation initiale (jeunes 18-25 ans en BTS et IUT), ni les adolescents avec lesquels j'ai travaillé pendant trois ans au CFI Gambetta (Centre de Formations Industrielles de la CCIP)ni mes élèves/stagiares de l'APSV. Si vous êtes sur Viadeo, donnez-moi de vos nouvelles !



