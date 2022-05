Martine FUZEAU

Jai le souhait de rejoindre une entreprise de taille moyenne en tant que RESPONSABLE ANIMATION DE RESEAU, d'accompagner une marque en création ou établie dans les secteurs de la Beauté/Forme/Santé en France. Incarner la vision et développer lexpertise de la marque. Décliner la stratégie globale, évaluer et proposer des solutions sur mesure et mettre en oeuvre des plans dactions opérationnels. Consolider et soutenir le déploiement de lactivité. Accompagner des managers et leurs équipes et mobiliser lintelligence collective autour denjeux stratégiques.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management opérationnel et organisationnel

Gestion de la formation

Direction de projet